The Operative - Sotto copertura: lo spy thriller ad alta tensione disponibile on demand

The Operative - Sotto copertura è lo spy thriller con Diane Krueger e Martin Freeman che è disponibile on demand su Chili, Rakuten Tv, Google Play, Infinity e Sky Primafila.

The Operative - Sotto Copertura: Diane Kruger in un'immagine

Una affascinante spia sotto copertura, una missione pericolosa e una serie di colpi di scena sono gli ingredienti di The Operative - Sotto Copertura, spy thriller ad altissima tensione che dal 27 marzo è disponibile on demand su Chili, Rakuten, Google Play, Infinity e Sky Primafila, distribuito da Cloud 9 Film.

In The Operative - Sotto copertura, Diane Kruger interpreta Rachel, un'agente del Mossad sotto copertura alla quale viene assegnata una missione particolarmente delicata. Thomas, il suo tutor (interpretato da Martin Freeman) le spiega che dovrà andare a Teheran, mettersi alla ricerca di Farhad Razavi, dirigente di una società di componenti elettroniche al quale dovrà sottrarre informazioni che lo condizionino a prestarsi ad un'operazione del Mossad: far entrare in Iran del materiale difettoso che provochi delle falle nel sistema nucleare, compromettendone l'evoluzione. La prima fase dell'operazione riesce, ma Rachel non sa come si evolverà la situazione e cosa le aspetta.

The Operative - Sotto Copertura: Diane Kruger in una scena

Diretto da Yuval Adler, The Operative - Sotto copertura è uno spy thriller tratto dal romanzo The English Teacher (scritto da Yiftach R. Atir un ex agente del Mossad) che si propone di esplorare (e far vivere allo spettatore) il lavoro di una spia anche nei suoi aspetti più umani e meno conosciuti: la quotidianità, le relazioni interpersonali, i sentimenti. Tutti contesti inevitabilmente condizionati da una professione tanto affascinante quanto "ingombrante". Un contrasto che viene scandagliato con profondità, grazie all'intensa performance di Diane Kruger, coadiuvata da un eccellente Martin Freeman.

Ricordiamo che The Operative - Sotto copertura è disponibile anche in DVD, sempre su distribuzione Cloud 9 Film.