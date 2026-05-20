Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 20 maggio

Nella puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli sono previsti nuovi aggiornamenti sulla scomparsa di Riccardo Branchini e gli omicidi di Pollena Trocchia.

Stasera, mercoledì 20 maggio, alle 21:20 su Rai 3 torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di scomparsi, cold case e casi di cronaca ancora irrisolti. La puntata di oggi punta i riflettori su tre vicende molto seguite, tra aggiornamenti, colpi di scena e nuove tensioni familiari.

Riccardo Branchini: il mistero della diga del Furlo

Il focus principale è sulla scomparsa di Riccardo Branchini, avvenuta nel 2024 nei pressi della diga del Furlo. La famiglia aveva recentemente sperato in una svolta dopo il via libera della Regione allo svuotamento dell'invaso, misura che avrebbe potuto chiarire se il corpo del ragazzo fosse lì. Tuttavia, arriva ora un nuovo stop: la diga non verrà svuotata perché incompatibile con la tutela della riserva naturale. La madre esprime forte amarezza, criticando la decisione.

Pollena Trocchia: il duplice omicidio sotto indagine

La trasmissione torna poi su un caso di omicidio a Pollena Trocchia (provincia di Napoli), dove un uomo ha ucciso due donne. Agli inquirenti ha dichiarato di aver reagito a un'aggressione, ma alcuni elementi (come i graffi sui polsi) sollevano dubbi sulla sua versione e su eventuali precedenti episodi violenti.

Tony Drago: indagini giudicate insufficienti

La trasmissione torna anche sulla morte del militare Tony Drago, caso già archiviato ma riaperto grazie all'attenzione mediatica e soprattutto dopo una decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha giudicato le indagini iniziali inadeguate. La famiglia continua a chiedere verità e invita nuovi testimoni a farsi avanti.

Come partecipare alla diretta

Come ogni settimana, oltre ai grandi casi di cronaca, ampio spazio sarà dedicato agli appelli urgenti e alle segnalazioni dei telespettatori. Per inviare avvistamenti o informazioni utili, è possibile contattare la redazione attraverso i canali ufficiali:

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Dove vedere Chi l'ha visto? in tv e in streaming

La puntata andrà in onda stasera, mercoledì 20 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Chi l'ha visto? sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere il programma.