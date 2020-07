The One and Only Ivan: il trailer del film in arrivo su Disney+

The One and Only Ivan è il film in arrivo su Disney+ il 14 agosto e il trailer ufficiale mostra le prime sequenze dell'emozionante storia.

Il video anticipa infatti qualche sequenza della storia di un gorilla cresciuto dal gentile Mack che, pur dimostrandogli grande affetto, lo usa per intrattenere il pubblico. Quando entra in scena un cucciolo di elefante chiamato Ruby, Ivan inizierà a pensare al suo passato nella giungla, cercando di capire come tornare a casa.

I doppiatori della versione originale del lungometraggio animato sono Angelina Jolie, Sam Rockwell, Bryan Cranston e Danny DeVito. The One and Only Ivan si basa sul libro per bambini scritto nel 2013 da Katherine Applegate.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Mike White e al centro della storia c'è il gorilla Ivan che condivide uno spazio allestito in un centro commerciale di provincia con l'elefante Stella e il cane Bob. Ivan non ricorda molto della giungla in cui è stato catturato, ma quando arriva un'elefantina chiamata Ruby, da poco separata dalla sua famiglia e dal suo ambiente, inizia a porsi delle domande relative alla propria vita, alle proprie origini e su dove vorrebbe essere.

Il cast è completato da Helen Mirren, Brooklynn Prince, Chaka Khan, Mike White, Ron Fuches, Phillipa Soo, Ramon Rodriguez e Ariana Greenblatt.

Alla regia dell'atteso film per tutta la famiglia c'è Thea Sharrock (Me Before You).