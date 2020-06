The One and Only Ivan: il film animato sarà distribuito in streaming su Disney+

Il film animato The One and Only Ivan arriverà direttamente sulla piattaforma di streaming Disney+ evitando la distribuzione nelle sale.

The One and Only Ivan, il film animato di Thea Sharrock, arriverà direttamente su Disney+, come annunciato oggi dallo studio che ha svelato alcuni cambiamenti al proprio listino.

Il progetto avrebbe dovuto arrivare nelle sale americane il 14 di agosto e, per ora, non è stata confermata la data di uscita.

I doppiatori della versione originale del lungometraggio animato sono Angelina Jolie, Sam Rockwell, Bryan Cranston e Danny DeVito. The One and Only Ivan si basa sul libro per bambini scritto nel 2013 da Katherine Applegate.

Thea Sharrock ha dichiarato: "Il mondo è cambiato in un attimo. Le persone di tutto il mondo hanno condiviso delle esperienze importanti e in grado di cambiare la vita in modi senza paragoni nell'ultimo secolo. In risposta a quanto accaduto sono così felice di poter condividere la storia deliziosa e originale di Katherine Applegate con il mondo su Disney+ in agosto, offrendo un po' di gioia attraverso questo film unico sulla reale amicizia e ispirata a una storia vera".

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Mike White e al centro della storia c'è il gorilla Ivan che condivide uno spazio allestito in un centro commerciale di provincia con l'elefante Stella e il cane Bob. Ivan non ricorda molto della giungla in cui è stato catturato, ma quando arriva un'elefantina chiamata Ruby, da poco separata dalla sua famiglia e dal suo ambiente, inizia a porsi delle domande relative alla propria vita, alle proprie origini e su dove vorrebbe essere.