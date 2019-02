The Old Guard: Charlize Theron star dell'adattamento del fumetto targato Netflix

La graphic novel The Old Guard sta per avere un adattamento grazie a Netflix, che si prepara a produrre il film e festeggia l'ingaggio della star Charlize Theron in veste di protagonista. Con lei anche KiKi Layne, apprezzata in Se la strada potesse parlare.

Skydance aveva già messo in cantiere l'adattamento di The Old Guard a luglio affidando a Gina Prince-Blythewood la regia. La Prince-Blythewood non è nuova al mondo dei fumetti visto che ha all'attivo la regia del pilot di Cloak and Dagger.

The Old Guard, creato da Greg Rucka e Leandro Fernandez, racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.

Charlize Theron ha recitato di recente nel dramedy Tully e nella crime comedy Gringo. Prossimamente la vedremo nella commedia romantica Long Shot a fianco di Seth Rogen.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!