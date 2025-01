The Old Guard 2: il teaser con Charlize Theron e Luca Marinelli svela l'uscita su Netflix

I fan possono tirare un sospiro di sollievo, il primo teaser di The Old Guard 2 anticipa l'arrivo dell'atteso sequel su Netflix.

Netflix ha finalmente diffuso la notizia che i fan aspettavano da tempo, svelando il ritorno dei guerrieri immortali capitanati da Charlize Theron. Un teaser dietro le quinte di The Old Guard 2 ha rivelato la data di uscita su Netflix, prevista per il 2 luglio.

Il creatore del franchise, Rucka, torna a firmare la sceneggiatura del sequel atteso che vederà il ritorno del personaggi di Charlize Theron, Andromaca 'Andy' di Scizia, mentre si confronta con un nuovo formidabile nemico. Victoria Mahoney ha preso il posto di Gina Prince-Bythewood alla regia del sequel che deve nel cast Uma Thurman, Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Marzan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Henry Golding e l'italiano Luca Marinelli.

I ritardi del sequel

L'annuncio segue l'aggiornamento di Charlize Theron dello scorso anno riguardo ai ritardi del sequel, che ha avuto una lunghissima gestazione a causa degli scioperi di Hollywood. "Netflix ha attraversato un bel cambiamento", ha detto l'attrice. "Siamo rimasti bloccati e la nostra post-produzione si è interrotta, credo, dopo cinque settimane."

L'attrice ha però rassicurato i fan, aggiungendo: "Stavano attraversando molti cambiamenti e lo capisco perfettamente. Alla fine siamo tornati al lavoro e ne sono davvero entusiasta. È davvero bello. È un film davvero importante per noi. Volevo farlo solo se avessimo potuto renderlo fantastico. Adoro davvero questo film."