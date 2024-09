The Office: il cast della nuova serie si arricchisce con tre nuove star

I lavori per la nuova serie ambientata nello stesso mondo di The Office sembrano procedere a gonfie vele e ora tre nuovi attori si sono uniti al cast della serie. Si tratta di Melvin Gregg (American Vandal, Snowfall), Chelsea Frei (Poker Face, The Cleaning Lady) e Ramona Young (Never Have I Ever, Santa Clarita Diet). Le new entry reciteranno accanto ai già annunciati membri del cast Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore.

Il nuovo casting è stato riportato per la prima volta dal Palisadian-Post di Pacific Palisades, in California, mentre gli attori seguivano i giornalisti della testata per prepararsi ai loro ruoli.

I dettagli della serie

Come è stato precedentemente riportato, lo show non è un reboot o uno spin-off di The Office, ma piuttosto un nuovo mockumentary con un nuovo cast ambientato nello stesso universo. Si vocifera che al momento si intitoli The Paper, ma non è stato annunciato alcun titolo ufficiale. La sinossi recita: "La troupe del documentario che ha immortalato la filiale di Scranton di Dunder Mifflin è alla ricerca di un nuovo soggetto quando scopre un giornale storico del Midwest in declino e l'editore che cerca di farlo rivivere con giornalisti volontari".

Greg Daniels, che ha sviluppato la versione americana di The Office per la televisione, sta co-creando la nuova serie con Michael Koman. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Ricky Gervais e Stephen Merchant, che hanno creato la versione britannica originale della serie, così come Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas. .

Daniels ha aperto una writers' room nel gennaio 2024 per iniziare a lavorare alla nuova iterazione della sitcom mockumentary di successo della NBC, andata in onda dal 2005 al 2013.

Il remake americano di The Office era ambientato a Scranton, Penn., e seguiva lo staff della cartiera Dundler Mifflin. Vi recitavano Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling e B.J. Novak, tra gli altri. Lo show ha mantenuto la sua popolarità a lungo anche dopo il passaggio allo streaming.