The Office: svelato il mistero del donatore di sperma di Jan Levinson

Dopo 13 anni svelato il mistero sull'identità del donatore di sperma del figlio di Jan Levinson nella quarta stagione della serie comica The Office.

Sono passati quasi otto anni dalla conclusione della serie americana The Office, reboot dell'omonimo show inglese. Nonostante ciò, nuove informazioni sono state appena trapelate, informazioni che riguarderebbero l'identità del misterioso donatore di sperma usato da Jan Levinson (Melora Hardin) per rimanere incinta nel finale della quarta stagione, Goodbye Toby.

Nel più recente episodio del podcast Office Ladies, condotto da Jenna Fischer e Angela Kinsey (interpreti, rispettivamente, di Pam e Angela), le co-star di The Office hanno rivelato che il donatore misterioso non è altro che Andy Roddick. Sì, il tennista professionista era nella sceneggiatura originale del finale della quarta stagione. Kinsey ha anche dipinto un quadro di come sarebbe andata a finire la scena spiegando:

"Jan guarda Michael come se si aspettasse che fosse molto colpito. E Michael dice: 'Il tennista?'. Jan rivela 'Beh, è ​​un po' di più. È il sesto giocatore al mondo e ha vinto quattro Grandi Slam. 'sono un sacco, scommetto. Ed è impegnato nelle cause umanitarie, qualcosa a che fare con gli orfani.' E Michael risponde, 'Posso sedermi qui pere un minuto senza avere altre cose nella mia testa?'"

Secondo Jenna Fischer, l'inclusione di Andy Roddick nella storia poteva dipendere dal fatto che Rainn Wilson, interprete di Dwight Schrute, e il tennista erano buoni amici, e Roddick aveva fatto più volte visita al set:

"Immagino che il motivo per cui abbiano pensato allo sperma di Andy Roddick fosse un accenno al fatto che che ha un incredibile senso dell'umorismo. Sono così triste al pensiero che lui non abbia fatto parte dell'episodio."

Dopo quasi 13 anni, anche il mistero del donatore di sperma è stato finalmente svelato. i fan che si dedicheranno all'ennesimo rewatching guarderanno il finale della quarta stagione con occhi diversi.