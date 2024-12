The Japanese Office, Michael Schur sullo sketch del SNL: "Non mi sembrava giusto"

La parodia in giapponese di The Office realizzata al Saturday Night Live non ha convinto Michael Schur, che non ha apprezzato lo sketch.

Michael Schur ha rivelato di non aver apprezzato lo sketch del Saturday Night Live intitolato The Japanese Office, in cui si ironizzava sulla comedy con Steve Carell.

Il filmmaker aveva fatto parte del team dello show televisivo fino al 2005, anno in cui ha iniziato il suo lavoro nello sviluppo della serie con al centro il personaggio di Michael Scott.

Il commento di Schur

Durante un episodio di The Lonely Island and Seth Meyers Podcast, Michael Schur ha dichiarato: "Ho lavorato al Saturday Night Live, ma provi ancora la sensazione che il SNL a un certo punto e a un certo livello sia un arbitro di ciò che conta nella cultura. E quando Carell ha fatto The Japanese Office mi ricordo di essere stato un po' irritato".

Ricky Gervais, creatore e protagonista della serie britannica originale, aveva introdotto lo sketch spiegando che la versione UK si basava su uno show giapponese e mostrando quindi un cortometraggio in cui Steve Carell interpretava una versione giapponese di Michael Scott, proponendo quindi un intero episodio realizzato in giapponese senza sottotitoli.

La reazione allo sketch del Saturday Night Live

Schur ha sottolineato: "Era come se fosse: 'Mi hanno rubato lo show, ma io l'ho rubato dalla versione giapponese', ma poi tutti gli attori nella versione giapponese sono persone bianche. In un certo senso non mi ha ricondotto a nulla".

Michael ha ribadito: "In qualche modo non mi sembrava giusto".

Lo sceneggiatore di The Office ha però ribadito di aver amato quando Rainn Wilson ha condotto il Saturday Night Live nel 2007, realizzando una parodia della serie nel suo monologo di apertura.

Ecco il video della parodia in giapponese della serie The Office: