The Office: Pam e Angela commenteranno la serie con un podcast

Due delle protagoniste più amate della serie tv americana The Office , Pam e Angela, si troveranno ogni settimana per guardare e commentare un episodio dello show cult.

Gioite, fan di The Office: Pam e Angela tornano insieme con un podcast che ci svelerà tutti i retroscena di uno degli show più divertenti mai realizzati. Il progetto partirà il prossimo 16 ottobre e avrà cadenza settimanale. Per ogni puntata, le due attrici riguarderanno un episodio della serie e lo commenteranno in diretta, rivelando aneddoti personali collegati alle riprese e momenti indimenticabili sul set, come rivelato da un loro post su Instagram.

La locandina di The Office

Diamo uno sguardo ai migliori episodi di The Office, serietv nata nel 2005 come remake dell'omonima serie britannica creata nel 2001 da Ricky Gervais e Steve Merchant. In entrambe, la storia è tutta concentrata sul micorcosmo di un ufficio, tra relazioni, drammi e assurdità, tutte orchestrate dal capo, un individuo dal terribile senso dell'umorismo e con evidenti incapacità sociali. Nell'originale il boss è Gervais, mentre nella versione americana è Steve Carell.

La serie è andata avanti per nove stagioni, fino al 2013, e da allora non si è mai smesso di vociferare su una possibile ulteriore stagione o almeno una reunion, per riportare in vita i personaggi che non si può fare a meno di imparare ad amare, anche quelli più fastidiosi! L'uscita del podcast potrebbe essere una buona occasione per riconnettersi con The Office, ma anche una buona occasione per scoprirla, dato che in Italia la serie non ha avuto il clamoroso successo che ha invece riscosso negli Stati Uniti.

Tra le protagoniste assolute ci sono Jenna Fischer e Angela Kinsey, che interpretano rispettivamente Pam Beesly e Angela Martin. Saranno proprio loro due a riportarci nel magico mondo di The Office, grazie al podcast Office Ladies. Per chi volesse farsi una cultura scoprendola, oppure ripassarla in vista dell'arrivo dei retroscena, la serie si trova tutta su Amazon Prime Video, da vedere rigorosamente in originale per non perdersi un attimo dell'umorismo assurdo di una perla di comicità.