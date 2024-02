The Office: Bryan Cranston invita i colleghi a realizzare un film invece di una serie remake

Qualche mese fa era giunta la notizia di un possibile reboot televisivo di The Office, la celebre sit-com con Steve Carell protagonista, a sua volta remake dell'omonima serie britannica creata da Ricky Gervais. Ma Bryan Cranston pensa sia meglio trasformarla in un film.

Dopo la conclusione della serie, ci si è spesso interrogati su un reboot di The Office, sull'eventuale partecipazione del cast e su quale sarebbe stata la nuova storia. Queste domande sono state affrontate dai dirigenti della NBC e da quelli più direttamente coinvolti nella serie. Da parte sua, in passato il produttore Greg Daniels si era detto sia ottimista che pessimista sulla prospettiva di un revival della serie.

Tuttavia, alcuni membri del cast di The Office, tra cui John Krasinski e Mindy Kaling, avevano dichiarato che sarebbero stati disposti a rivisitare i loro ruoli se le circostanze fossero state soddisfacenti.

Bryan Cranston vuole il film di The Office

Tuttavia, Bryan Cranston ha condiviso un'idea molto diversa per il futuro dello show:

"E se invece di un reboot della serie ci fosse un film?", ha chiesto l'interprete di Breaking Bad a Jenna Fischer (Pam) e Angela Kinsey (Angela) durante l'ospitata al loro podcast Office Ladies.

"Qualcosa che ci permetta di vedere dove sono adesso queste persone. Queste persone dell'intero cast che tanto ci incuriosiscono. Alla fine ci siamo chiesti: dove sono finiti? Cosa ne è stato di loro?".

La Fischer, per quanto la riguarda, firmerebbe per una versione cinematografica di The Office a patto che Daniels sia coinvolto "perché [allora] mi fiderei. Se Greg lo scrivesse e se ne occupasse direttamente lui, allora direi di sì".

"Lo farei per i miei figli perché credo che lo troverebbero divertente", ha aggiunto Kinsey.

Cranston è legato a The Office in quanto regista dell'episodio della stagione 9 "Work Bus", ma ha ammesso che non accetterebbe mai di interpretare un ruolo da protagonista nell'eventuale film.

"Mi piacerebbe solo fare una piccola comparsa", ha detto Cranston. "Interpretare un tizio qualsiasi. Sarei una guardia di passaggio o qualcosa del genere".