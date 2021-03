The Office, Kat Ahn commenta le battute sugli asiatici: "Ti dicono di stare zitta e di essere grata"

L'attrice Kat Ahn, apparsa in The Office, ha denunciato la visione problematica delle donne asiatiche nella serie comica dopo aver svelato di essere stata ingaggiata solo per fare ironia sulla sua etnia.

Kat Ahn, attrice americana di origine asiatica apparsa in The Office, ha parlato del suo ingaggio nella serie comica svelando di essere stata scelta solo per fare battute sulla sua identità asiatica.

Steve Carell e Rainn Wilson in una scena dell'episodio Prince Family Paper di The Office

Kat Ahn ha partecipato a The Office in un episodio del dicembre 2006 intitolato "A Benihana Christmas". Quindi anni dopo, l'attrice ha parlato al Washington Post della sua apparizione spiegando di essere stata usata solo per fare ironia sulla sua etnia. L'episodio in questione è incentrato su una visita di Michael Scott (Steve Carell) a un ristorante che lui ribattezza "Asian Hooters" e finisce con lui che usa un pennarello su una delle due cameriere asiatiche facendo un segno per distinguerla dall'altra. Kat Ahn interpretava una delle due cameriere.

Parlando con il Post, l'attrice ha confessato che l'eccitazione per aver ottenuto un ruolo da ospite nella popolare sitcom della NBC (allora alla terza stagione) si è sgonfiata dopo aver capito che era "lì solo per essere lo scherzo":

Steve Carell nell'episodio Stress Relief di The Office

"Ti viene detto di stare zitta e di essere grata. Gli attori non hanno potere finché non diventano star".

Kat Ahn ha aggiunto che lo scherzo offensivo di The Office si è insinuato nella sua vita reale, poiché una collega una volta ha tentato di fare un disegno sul suo braccio con un pennarello come richiamo all'episodio. L'attrice aveva già denunciato l'accaduto in un video su TikTok definendo "problematica" la rappresentazione delle donne asiatiche in The Office:

"La storyline mia e dell'altra attrice asiatica è che siamo la versione brutta delle attrici al Benihana. E poi che tutte le persone asiatiche si somigliano, siamo un'unica entità e siamo anche un unico grande ste+reotipo che cammina senza personalità o individualità, il che è problematico."

The Office: i 10 migliori episodi

Le regular di The Office Jenna Fischer e Angela Kinsey, che conducono il podcast Office Ladies, hanno toccato il tema del razzismo contro gli asiatici commentando l'episodio Benihana Christmas. Entrambe concordano che lo scherzo di Michael che usa un pennarello per distinguere le due donne asiatiche è imbarazzante. La Kinsey ha così commentato:

"Non credo che avrebbero potuto scrivere questa storyline oggi" trovando concorde Jenna Fischer.