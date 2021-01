The Office: John Krasinski, il suo duplice omaggio alla serie al Saturday Night Live

John Krasinski, interprete di Jim Halpert in The Office, ha reso omaggio alla serie due volte nell'episodio più recente di Saturday Night Live.

John Krasinski in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

John Krasinski, interprete di Jim Halpert in The Office, ha reso omaggio alla serie due volte nell'episodio più recente di Saturday Night Live, di cui lui era conduttore. Nel corso del monologo, impostato sotto forma di conversazione con il "pubblico", alcuni spettatori (in realtà membri del cast) hanno chiesto a Krasinski del suo rapporto con Pam, la compagna di Jim nello show, e a nulla è servito che lui ribadisse di essere solo un attore che aveva interpretato un personaggio di finzione. A quel punto è intervenuto Pete Davidson, il quale ha spiegato che a causa del lockdown i suoi colleghi hanno passato fin troppo tempo a guardare la serie e hanno perso la capacità di distinguere la realtà dalla finzione. Potete vedere qui sotto il video, con finale a sorpresa:

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

Il secondo omaggio è arrivato in uno sketch filmato, dove si immagina come sarebbero le sigle di varie serie, se arricchite con testi (fittizi) cantati da membri del cast. Ed ecco che ci ritroviamo con The Mandalorian cantato da Baby Yoda, Stranger Things a cura di Jim Hopper, Bridgerton con la voce della narratrice Julie Andrews, e persino Sex and the City con il commento ironico dell'interprete di Samantha, esclusa dal revival che è attualmente in produzione. E poi c'è John Krasinski che esegue quella che, secondo lui, è la vera sigla di The Office, con un esilarante brano ad hoc - scritto dallo stesso Krasinski - per accompagnare le immagini. Potete vedere il tutto qui sotto:

The Office: Steve Carell e John Krasinski in una reunion virtuale

Krasinski ha condotto il primo episodio del 2021 del varietà Saturday Night Live, che ora si appresta a vivere una nuova era senza il bersaglio facile che era Donald Trump, impersonato per quattro anni da Alec Baldwin. I prossimi due episodi, in onda il 6 e il 13 febbraio, avranno come conduttori Dan Levy, co-creatore e protagonista della serie comica Schitt's Creek, e Regina King, attrice premio Oscar e recentemente regista dell'acclamato film One Night in Miami, disponibile su Amazon Prime Video.