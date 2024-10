The Office: in arrivo anche il remake messicano della celebre sit-com

The Office, serie mockumentary di Ricky Gervais, che ha dato il via alla sua carriera, sta per ottenere un remake messicano ancora una volta grazie a Prime Video, Amazon MGM Studios e la Máquina Vega di Gary "Gaz" Alazraki alla guida del progetto.

Alazraki, che ha dato prova delle sue capacità comiche dirigendo e producendo i grandi successi Nosotros los Nobles e Club de Cuervos, sarà autore, regista e produttore esecutivo di La Oficina, mentre Marcos Bucay (Cómo Sobrevivir Soltero) sarà lo showrunner di questo adattamento messicano.

Come parte dell'accordo globale firmato tra Amazon MGM Studios e Máquina Vega, La Oficina sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in America Latina, Brasile e Spagna.

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

Il popolarissimo format dei BBC Studios è già stato adattato, tra gli altri, negli Stati Uniti (con la fortunata versione con Steve Carell protagonista), in Francia, Cile e Polonia, oltre alla versione australiana, che ha iniziato a essere trasmessa in streaming su Prime Video lo scorso ottobre.

Questa nuova versione sarà ambientata nello stato messicano di Aguascalientes, dove l'ufficio sarà guidato da Jerónimo Ponce III, direttore regionale dell'azienda di famiglia Jabones Olimpo (Olimpo Soaps). Il personale dell'ufficio dovrà confrontarsi con il lavoro in un'azienda familiare in cui il capo non è tagliato per fare il leader.

"È davvero emozionante fare la nostra versione di una delle commedie di maggior successo di tutti i tempi. La sottocultura degli impiegati messicani è una delle più ricche e surreali del mondo e con Marcos Bucay e Gaz Alazraki, i due creatori di commedie di maggior successo del Paese, sappiamo di avere qualcosa di unico che supererà tutte le aspettative e lascerà a bocca aperta i fan delle versioni precedenti", ha dichiarato Alonso Aguilar, responsabile di Mexico Originals di Amazon Studios.