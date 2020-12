The Offer: Armie Hammer interpreterà il produttore de Il Padrino nella miniserie

Armie Hammer ha ricevuto un'offerta che non poteva rifiutare, ovvero partecipare alla serie limitata The Offer, uno show incentrato sulla realizzazione del classico del 1974 Il Padrino, in cui pare che la star interpreterà il produttore del film.

Armie Hammer interpreterà il produttore de Il padrino, vincitore dell'Oscar, Al Ruddy nella serie The Offer, che sarà realizzata in 10 episodi che sarà poi disponibile su Paramount+. Quello nella serie sarà il primo ruolo da protagonista in una serie TV per l'attore, che recentemente si è distinto per numerosi ruoli cinematografici, in particolare nell'acclamato Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

The Offer è scritto da Michael Tolkin, che ha recentemente ottenuto una nomination agli Emmy per l'acclamata serie limited Showtime Escape from Dannemora, e insieme allo stesso Al Ruddy produrrà la serie TV.

La produzione dello show dovrebbe iniziare il prossimo anno, quando CBS All Access verrà rinominato Paramount+ e introdotto nei principali mercati come l'Australia e l'America Latina.

The Offer si basa sulle esperienze mai rivelate del produttore vincitore dell'Oscar Al Ruddy, vissute durante la realizzazione dell'iconico film del 1972 che Francis Coppola ha diretto e adattato con Mario Puzo dal romanzo bestseller di quest'ultimo. Nel cast ricordiamo Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire.