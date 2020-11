Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone, il trailer della riedizione restaurata

Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone è il titolo della riedizione rimontata e restaurata de Il padrino 3 di Coppola, ecco il trailer in attesa dell'uscita in home video.

Svelato il trailer della riedizione restaurata de Il Padrino - parte terza, capitolo finale dell'iconica trilogia di Francis Ford Coppola presto disponibile per l'acquisto.

Il padrino - Parte terza, che compie 30 anni, sarà disponibile dal 10 dicembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia con una nuova riedizione, comprendente un nuovo inizio, un nuovo finale ed anche un nuovo titolo: Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone.

Questa imperdibile edizione, che sarà disponibile in formato Blu-ray (anche su Amazon), contiene dunque dei cambiamenti rispetto alla versione originale, con un nuovo montaggio ed un restauro del film, sono anche un riconoscimento a Mario Puzo - morto nel 1999 - autore de Il Padrino (1969). Il padrino - Parte terza uscì negli Usa il giorno di Natale del 1990 e come per i due film precedenti ebbe grande successo di pubblico e critica, anche grazie al cast stellare con attori del calibro di Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Talia Shire e Sofia Coppola.

Il padrino - Parte terza: una scena con Sofia Coppola e Andy Garcia

Le immagini e i suoni meticolosamente restaurati del film, sotto la supervisione di American Zoetrope e Paramount Pictures, includono un nuovo incipit e un nuovo finale, oltre a variazioni nelle scene, nelle riprese e nei temi musicali. Il progetto finale riflette le intenzioni originali dell'autore Mario Puzo e di Coppola su Il padrino - Parte terza e offre, nelle parole di Coppola, "una conclusione più appropriata al Padrino e al Padrino: Parte II.". L'edizione home video, disponibile dal 10 dicembre presso tutti i principali rivenditori fisici ed online, racchiude al suo interno il film accompagnato da un'introduzione di Francis Ford Coppola in persona.