Christopher Nolan userà una nuova telecamera IMAX sul set di The Odyssey

I dettagli della telecamera IMAX che Christopher Nolan utilizzerà sul set del film The Odyssey sono stati svelati online.

Nel 2025 Christopher Nolan sarà impegnate nelle riprese di The Odyssey e sul set userà la nuova tecnologia targata IMAX.

I dettagli della telecamera che utilizzerà il regista sono stati svelati su Reddit.

Le caratteristiche della tecnologia IMAX

Secondo quanto dichiarato online, Christopher Nolan avrà a disposizione una telecamera IMAX meno rumorosa, di circa il 30%, rispetto ai modelli precedenti. La nuova tecnologia sviluppata dall'azienda comprende anche altri elementi come un corpo in fibra di carbonio molto leggero e un mirino LCD che ne migliorerà l'utilizzo.

La telecamera, inoltre, avrà delle opzioni di connessione moderne che comprendono le porte USB-C, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth.

I primi dettagli del film

Nolan sarà al lavoro per realizzare un nuovo adattamento della storia scritta da Omero con al centro le avventure di Ulisse mentre cerca di tornare a casa dalla sua amata Penelope. Il re di Itaca, che affronta il pericoloso viaggio per tornare a casa dopo la Guerra di Troia, si ritroverà alle prese con ostacoli e sfide, anche contro le divinità. Tra i personaggi coinvolti nella storia ci sono Polifemo, le sirene, la strega Circe, e la moglie del protagonista, Penelope.

Il regista, reduce dal successo di Oppenheimer che ha conquistato numerosi premi Oscar e conquistato il pubblico e i critici di tutto il mondo, collaborerà nuovamente con Universal Pictures in vista dell'uscita nelle sale del film prevista negli Stati Uniti per il 17 luglio 2026, data che segue la strategia di successo utilizzata per i suoi recenti progetti.

Nel cast stellare del film, prodotto dal filmmaker insieme alla moglie, ci sono Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o.