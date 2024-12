Robert Pattinson ha sostituito Austin Butler in The Odyssey, il film più costoso di Christopher Nolan

Austin Butler sarebbe stato rimpiazzato da Robert Pattinson nel prossimo epico progetto di Christopher Nolan, The Odyssey, che si preannuncia come il film più costoso mai realizzato dal regista.

A soli due anni dal successo clamoroso di Oppenheimer, Christopher Nolan ha già rivelato il suo prossimo progetto. Si tratta di The Odyssey, un'epopea che riprende il mito dell'Odissea di Omero, con un cast stellare composto da Robert Pattinson, la coppia di Spider-Man Zendaya e Tom Holland, Anne Hathaway e addirittura Matt Damon.

Sebbene i dettagli sul film siano ancora scarsi, continuano a emergere nuove informazioni. Oggi è stato confermato che inizialmente Austin Butler era stato scelto per il ruolo ora affidato a Robert Pattinson, prima che l'agenda di quest'ultimo si liberasse a causa del ritardo nelle riprese di Batman 2. Inoltre, si dice che la prossima settimana verranno annunciati altri nuovi memnri del cast di The Odyssey.

Il film più costoso di Christopher Nolan

Sebbene non si sappia ancora molto sul prossimo adattamento dell'Odissea di Nolan, un recente rapporto ha rivelato che il progetto sarà il più costoso della sua carriera.

Le strade del male: una scena del film con Robert Pattinson

Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider su TheInSneider, sebbene la cifra esatta non sia stata ufficialmente divulgata, il film sarà "il più costoso mai realizzato da Nolan". Attualmente, il film con il budget più alto del regista è Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012), che aveva un costo stimato tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Se The Odyssey dovesse superare questa cifra, potrebbe avvicinarsi al primato dei film più costosi di sempre, come Star Wars: Il risveglio della Forza (2015), che ha avuto un budget di oltre 440 milioni di dollari.

The Odyssey uscirà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2026, distribuito da Universal Pictures.

"Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un'epopea d'azione mitologica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Per la prima volta, la saga fondamentale di Omero arriverà sugli schermi IMAX, e il film debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026", ha dichiarato Universal Pictures in una nota.

Interstellar: Anne Hathaway impegnata in un recupero in mare in una scena del film

Secondo le prime informazioni, Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland e Anne Hathaway saranno i protagonisti principali, mentre Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron avranno ruoli di supporto.

La storia de L'Odissea segue le vicende di Odisseo, re di Itaca, nel suo lungo viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Nel frattempo, la moglie Penelope e il figlio Telemaco devono affrontare i numerosi pretendenti che si contendono il suo trono in sua assenza.