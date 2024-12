The Odyssey: chi ci sarà nel cast del prossimo film di Christopher Nolan, da Zendaya a Matt Damon

The Odyssey sarà il prossimo film di Christopher Nolan, ispirato all'Odissea di Omero, e i primi nomi del cast, come quello della coppia Zendaya e Tom Holland, promettono già meraviglie.

Christopher Nolan, il regista britannico noto per i suoi film epici e acclamati dalla critica, è pronto a portare sul grande schermo una delle storie più iconiche della letteratura: L'Odissea di Omero. Il regista di Inception, Interstellar e Oppenheimer ha annunciato ufficialmente il suo prossimo progetto, intitolato The Odyssey, che vedrà un cast di altissimo livello, tra cui Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron.

Trama e data di uscita di The Odyssey

Il 23 dicembre 2023, Universal Pictures ha confermato che The Odyssey debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026. La produzione del film, che sarà un'epopea d'azione mitica girata in location globali, utilizzerà la più recente tecnologia cinematografica IMAX.

Come sottolineato dalla Universal, questo sarà il primo adattamento cinematografico della saga di Omero a essere proiettato nelle sale con la tecnologia IMAX, portando una nuova dimensione alla leggendaria storia.

Christopher Nolan sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Come anticipato, il progetto di Nolan riadatterà la storia dell'antico poema greco di Omero, L'Odissea. Il racconto senza tempo si svolge in 24 libri e narra il pericoloso viaggio di Odisseo, re di Itaca, che tenta di tornare a casa dopo la guerra di Troia. La sua avventura dura dieci anni e lo vede affrontare numerosi ostacoli, tra cui mostri mitologici, tempeste e l'intervento delle divinità.

Nel frattempo, a Itaca, la moglie Penelope e il figlio Telemaco lottano per mantenere l'ordine in patria, dove numerosi pretendenti si contendono l'affetto di Penelope, credendo che Odisseo sia morto e cercando di usurparne il posto.

Telemaco, nel frattempo, parte per un viaggio alla ricerca di notizie sul padre. Durante il suo viaggio, Odisseo incontra figure iconiche della mitologia greca, come la ninfa Calipso, la maga Circe, e la dea Atena, mentre cerca disperatamente di tornare a casa. Dopo aver affrontato naufragi, prigionia e innumerevoli pericoli, Odisseo riesce infine a tornare a Itaca, dove deve mettere in atto un astuto piano per liberare la sua casa dai pretendenti e riprendersi il suo regno.

Il cast di The Odyssey

Anche se i dettagli sui personaggi non sono ancora stati rivelati, The Odyssey vanta un cast impressionante. Matt Damon, già protagonista dell'ultimo film di Nolan Oppenheimer, torna a collaborare con il regista, mentre Anne Hathaway, che ha lavorato con Nolan ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) e Interstellar (2014), si unisce al progetto.

Oppenheimer: Matt Damon e Cillian Murphy in una scena

Un altro punto di interesse è il ritorno sullo schermo della coppia Zendaya e Tom Holland, che in The Odyssey reciteranno insieme per la prima volta dopo la loro esperienza nei film di Spider-Man. Il cast include anche star come Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron, aggiungendo ulteriori star di calibro internazionale.

Tom Holland ha raccontato a Good Morning America che quando Christopher Nolan lo ha chiamato per offrirgli un ruolo in The Odyssey, si è detto "incredibilmente eccitato" e "onorato" di essere scelto per un progetto di così grande portata, anche se, inizialmente, non sapeva nulla dei dettagli del film.

Chi è il regista di The Odyssey?

Christopher Nolan, fresco vincitore dell'Oscar 2024 per Oppenheimer (miglior film e miglior regia), è uno dei registi più influenti e apprezzati degli ultimi decenni. La sua carriera è segnata da film che hanno rivoluzionato il panorama cinematografico, come Inception (2010), Interstellar (2014) e Tenet (2020). Con The Odyssey, Nolan affronta una nuova sfida, adattando uno dei più grandi racconti epici della storia della letteratura.

Christopher Nolan ed Emma Thomas con i Golden Globe per Oppenheimer

L'uscita di The Odyssey è fissata per il 17 luglio 2026, e l'attesa per questo progetto è già altissima, considerando il talento di Nolan e il cast stellare coinvolto. Con una storia di mitologia greca e l'utilizzo della più avanzata tecnologia IMAX, The Odyssey promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi dei prossimi anni.