The Odyssey, ecco quando debutterà il primo trailer del film epico di Christopher Nolan (e quanto durerà)

Il primo trailer del nuovo film di Nolan tratto dall'opera di Omero è in dirittura d'arrivo e un insider ci svela anche la sua durata ufficiale

Dopo mesi di attesa e di foto trapelate dal set, quello che abbiamo di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan è un'unica immagine ufficiale di Matt Damon nei panni del protagonista e un teaser poster. Tuttavia, il primo trailer della pellicola sarebbe in dirittura d'arrivo.

Secondo la pagina Nolan Archive, il teaser durerà all'incirca 50 secondi e sarà proiettato nelle sale in allegato alle copie statunitensi di Jurassic World - La Rinascita, che proprio come il film di Nolan è distribuito dalla Universal Pictures.

Il film di Gareth Edwards con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey uscirà nelle sale italiane e statunitensi domani, 2 luglio. Quindi, con ogni probabilità, il trailer verrà proiettato a partire da questa data, ma non sappiamo se arriverà in contemporanea anche online.

Locandina di The Odyssey

La possibile descrizione del primo teaser trailer

Matt Damon e le figlie a Favignana in una pausa dal set di The Odyssey

Nelle ultime settimane è anche circolata la presunta descrizione del filmato, apparsa su Reddit e diffusa da un utente che sostiene di averlo visionato in anteprima. Questo alternerebbe spettacolari scene di paesaggi marini, cavalli al galoppo, misteriose grotte sommerse e imponenti battaglie navali. Il narratore del teaser sarebbe proprio il personaggio interpretato da Jon Bernthal, che guiderà lo spettatore nei momenti chiave dell'Odissea.

Una foto di Christopher Nolan

The Odyssey porterà sul grande schermo l'epico e tormentato viaggio di Odisseo, alle prese con prove estreme, creature mitologiche e divinità capricciose in una corsa disperata per fare ritorno a casa. A interpretare l'eroe greco sarà Matt Damon, mentre Anne Hathaway vestirà i panni di Penelope. Completano il cast stellare Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron (che dovrebbe interpretare Circe), Jon Bernthal e Mia Goth.

Secondo le prime indiscrezioni, nel film compariranno anche John Leguizamo, di cui non è stato ancora svelato il ruolo, e Tom Holland nei panni di Telemaco, il figlio di Odisseo. L'uscita ufficiale di The Odyssey è fissata per il 17 luglio 2026.