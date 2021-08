The O.C., su Prime Video in streaming da oggi

Arrivano su Prime Video in streaming da oggi tutte le stagioni di The O.C., la serie cult del 2003 ambientata nelle soleggiate spiagge della California.

A partire dal 9 Agosto, si ritorna nelle spiagge californiani di The O.C.: disponibili da oggi in streaming su Prime Video tutte e quattro le stagioni della serie del teen drama della generazione Millenial.

Tornano disponibili sulla piattaforma di Amazon le vicende dei quattro teenager californiani interpretati da Adam Brody, Rachel Bilson, Mischa Barton e Ben McKenzie.

Un riassunto della trama di The O.C.: Anche conosciuta come Orange County, the O.C. è un paradiso sul mare, abitato da una comunità benestante, in cui ogni cosa appare essere perfetta. Ma sotto la superficie, c'è un mondo di segreti e intrighi. La serie racconta la storia della famiglia Cohen e di Ryan Atwood, un adolescente che arriva dalla parte più povera della contea e viene integrato nella famiglia.

The O.C. è stato trasmesso in più di 50 paesi in tutto il mondo ed è stata una delle serie più famose nel 2003. Sebbene sia stata definita un fenomeno culturale e abbia ricevuto un'accoglienza prevalentemente positiva da parte della critica, le successive stagioni hanno subito un calo di audience.

Dopo il successo iniziale, la serie non ha saputo mantenere il successo riscontrato dalla prima stagione e ciò ha portato alla sua cancellazione definitiva nel 2007, nonostante una petizione online che aveva ottenuto oltre 700 000 firme per evitare che ciò accadesse.