Chris Pine è stato scartato per un ruolo in The O.C. a causa di un difetto fisico

Ebbene si Chris Pine, l'affascinante capitano James T. Kirk, ha perso un ruolo da protagonista nell'iconica serie The O.C. a causa di un difetto fisico. All'inizio degli anni 2000 infatti, Pine era in lizza per il ruolo di Ryan Atwood, uno dei protagonisti del dramma adolescenziale The O.C., ma il direttore del casting Patrick Rush lo aveva scartato a causa di un comune problema adolescenziale.

A rivelarlo è stato lo stesso Rush durante un'intervista per il nuovo libro di Alin Sepinwall incentrato sull'iconica serie, Welcome To The O.C.: The Oral History. "Odio dirlo, ma è la verità: Chris Pine a quell'età aveva problemi con l'acne molto gravi. E il problema sembrava insormontabile. Avendo avuto anche io problemi con l'acne da ragazzo mi ha spezzato il cuore prendere quella decisione. Ma per fortuna ora Chris Pine sembra essere in gran forma", ha detto Rush.

Zachary Quinto e Chris Pine sul set del film Star Trek (2009)

Il successo

Alla fine Ben McKenzie ha ottenuto il ruolo ma Pine ha continuato a lavorare. È apparso in show come E.R. - Medici in prima linea e CSI Miami per poi arrivare al suo primo importante debutto cinematografico al fianco di Anne Hathaway in Principe Azzurro cercasi.

Da lì è passato al franchise di Star Trek in cui ha interpretato capitano James T. Kirk nei film Star Trek, Into Darkness - Star Trek e Star Trek Beyond che gli hanno conferito fama mondiale. Recentemente ha doppiato il Re Magnifico, il villain dell'ultimo film animato della Disney Wish.