If You Love anticipazioni trame dal 22 al 26 luglio: come finisce la storia d'amore tra Leyla e Ates

If You Love è pronto a terminare la sua corsa. Nella settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024 saranno pubblicati su Mediaset Infinity gli ultimi episodi della soap turca con Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan. Scopriremo così finalmente come finirà tra Ates e Leyla ma anche quale sorte attende i tre bambini, fratelli di Ates, che vivono alla tenuta.

Trame dal 22 al 26 luglio

Lunedì 22 luglio - Durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla si riavvicinano, ma decidono di tenere a freno la passione per non ferirsi nuovamente e per evitare di creare ulteriori problemi nella già delicata situazione familiare. In azienda, Bige si interroga sulla nuova collezione creata da Fusun per la collaborazione con il marchio di Firuze e confronta i bozzetti con quelli di Julide Arcali: qualcosa non torna...

Martedì 23 luglio - Firuze propone a Leyla un contratto esclusivo ma richiede anche una risposta immediata. Tuttavia, Leyla non sta affatto pensando al lavoro in quel momento: dopo aver ottenuto da Ates l'indirizzo di una donna che potrebbe sapere qualcosa su sua madre, si affretta a raggiungerla, accompagnata dalla fedele Meryem.

Mercoledì 24 luglio - Dopo aver lasciato i bambini con Umut, Ates e Leyla si scoprono assai preoccupati: temono infatti che il fratello maggiore non sia in grado di prendersene cura. Così, sempre con ben stampate in mente le parole degli assistenti sociali che minacciano di portare i tre piccoli altrove, decidono di andare a trovarli. E scoprono con grande sorpresa che in realtà Umut se la sta cavando piuttosto bene.

Giovedì 25 luglio - Ates informa Leyla della sua intenzione di partire per l'estero: avendo perso la custodia dei ragazzi, non ha più ragioni per rimanere in Turchia. Forse tornerà in Spagna, ma c'è qualcosa - o meglio qualcuno - che non è assolutamente disposto a lasciare a Istanbul: è Leyla. Così l'Arcali la prega di partire insieme a lui.

Venerdì 26 luglio - Nella puntata finale non tutto è perduto rispetto ai suoi tre fratelli minori: durante l'udienza per l'affidamento dei bambini, Ates si presenta inaspettatamente in aula e vince la causa! Ora lui, i piccoli e Leyla potranno finalmente vivere tutti insieme come la famigli che hanno sempre sognato.