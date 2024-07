Gina Carano: il tentativo di Disney di evitare il processo per il licenziamento da The Mandalorian fallisce

La Disney aveva provato a non andare a processo con l'attrice ma a quanto pare il suo tentativo non è andato a buon fine

La Disney non è riuscita a far archiviare la causa di discriminazione intentata da Gina Carano per il suo licenziamento dalla serie Star Wars, The Mandalorian, nel 2021. Si andrà quindi a processo.

"I convenuti non hanno individuato alcuna prova - nella denuncia o in altro modo - per sostenere che impiegano attori che si rivolgono al pubblico allo scopo di promuovere i 'valori del rispetto', della 'decenza', dell''integrità' o dell''inclusione'", ha dichiarato mercoledì il giudice californiano Sherilyn Peace Garnett in un'ordinanza che blocca la richiesta della Disney di respingere l'azione legale della Carano.

"Di conseguenza, l'invocazione da parte dei convenuti dei presunti effetti dannosi della 'mera presenza' della querelante come dipendente dei convenuti è priva di rilevanza costituzionale".

Sebbene non sia stata fissata una data, è chiaro che in questo momento cruciale la causa di Carano, sostenuta da Elon Musk, si sta dirigendo verso il processo. A meno che le parti non raggiungano prima un accordo esoso, che non è certo fuori questione in una situazione che potrebbe sfuggire di mano allo studio.

Nella mozione di archiviazione del 9 aprile contro la causa per licenziamento illegittimo e discriminazione sessuale di Gina Carano per il suo licenziamento da The Mandalorian, la Disney ha dichiarato che l'ex lottatrice di arti marziali aveva perso il suo ingaggio nella serie di Star Wars nel 2021 a causa della sua decisione di "banalizzare pubblicamente l'Olocausto paragonando le critiche ai conservatori all'annientamento di milioni di ebrei è stata l'ultima goccia per la Disney".

Sostenendo di essere curiosa piuttosto che culturalmente insensibile, la Carano ha insistito, nel suo deposito all'inizio di febbraio per riavere il suo ruolo nella serie e per essere risarcita, che le sue parole sono state "costantemente distorte per demonizzarmi e disumanizzarmi come un'estremista di destra" durante il polverone pubblico di tre anni fa.