The O.C., Mischa Barton conferma di aver frequentato Ben McKenzie durante le riprese della serie

Marissa Cooper e Ryan Atwood sono stati una delle coppie più amate del piccolo schermo agli inizi degli anni 2000 nella serie teen The O.C. I pettegolezzi intorno ai membri del cast circolano da parecchi anni ormai e se effettivamente Adam Brody e Rachel Bilson, che interpretarono Seth Cohen e Summer Roberts, ebbero una relazione dal 2003 al 2006, nulla di certo era trapelato sull'altra coppia dello schermo, Mischa Barton e Ben McKenzie.

Marissa (Mischa Barton) e Ryan (Benjamin McKenzie) nell'episodio L'outsider di The O.C.

L'attrice aveva sempre smentito di aver avuto una relazione con il collega ma al podcast Call Her Daddy ha ammesso:"Sì, è stato il mio primo... Non sapevo cosa stessi facendo. Penso che questo abbia anche dato il via ad una serie di equivoci perché... Ci siamo buttati a capofitto molto velocemente... Sicuramente è stato complicato che sia successo subito e mi sono sentita sopraffatta e non pronta per nulla di tutto questo".

La relazione sul set

A pesare era anche la differenza d'età. All'epoca della prima stagione, Mischa Barton aveva 17 anni mentre Ben McKenzie aveva 25 anni:"Ricordo che dicevano cose come 'Mischa è sparita con Ben e ha solo 17 anni e mezzo, 18'. I produttori sono andati dai miei genitori, è stato un po' tutto un trambusto. Fu all'inizio dello show, prima ancora di arrivare a metà stagione".

Incalzata sulla conferma che si trattasse della sua prima relazione, Barton ha confermato:"Sì, è quello che sto dicendo. Non sapevo niente di relazioni o sesso, quindi è stata come una sorta di curva di apprendimento per me". L'attrice interruppe la relazione quando si sentì troppo immatura per portare avanti una situazione di quel tipo:"Intendo dire che è stata una di quelle cose in cui sei così giovane e ti rendi conto che non sei pronta per questo, non avevo idea di cosa stessi facendo. È stato opprimente e troppo vicino a casa. Sarebbe stato molto molto complicato proseguire sul set... Mi sentivo non abbastanza matura, più giovane di loro [i co-protagonisti] in quel senso, non avevo mai avuto frequentazioni prima".

Mischa Barton ha raccontato che la relazione era già conclusa quando Marissa e Ryan si baciano per la prima volta sulla ruota panoramica. In quel periodo non si sopportavano ma la tensione funzionò molto per la serie:"Penso che fosse davvero arrabbiato con me all'inizio, e ho percepito le conseguenze di tutto questo. Le ho avvertite anche dai produttori che non erano contenti. Abbiamo dovuto semplicemente accettarlo e andare avanti ma c'erano molti colpi bassi dietro le quinte e fuori dall'obiettivo".