The O.C.: Rachel Bilson torna nei panni di Summer nello spot pubblicitario della tequila

L'attrice precedentemente nota come Summer Roberts riprende il suo iconico ruolo in The O.C. in una nuova campagna pubblicitaria per la 21Seeds Infused Tequila.

Rachel Bilson vi dà ufficialmente il bentornato a The O.C.. L'attrice precedentemente nota come Summer Roberts riprende il suo ruolo in una nuova campagna pubblicitaria per la 21Seeds Infused Tequila, ricca di riferimenti all'amata fiction della Fox. Quindi, buona fortuna a togliervi dalla testa California di Phantom Planet, se mai se ne fosse andata.

Per cominciare, la Bilson pronuncia l'iconica battuta di Summer, prima di rivelare ciò che pensa davvero di Chino. E cosa sarebbe un vero tributo a O.C. senza che almeno un invitato alla festa si trasformi in Marissa Cooper e lanci con rabbia una sedia in piscina?

Oltre alla Bilson, la campagna è stata creata in collaborazione con il creatore di The O.C. Josh Schwartz e la produttrice esecutiva Stephanie Savage. Diretta da Anna Mastro, lo spot sarà diffusa su Hulu, Max, Peacock e altre piattaforme digitali a partire dal 1° luglio.

La serie cult degli anni 2000

The O.C. è stato il teen drama che ha colorato la nostra adolescenza andato in onda su Fox per quattro stagioni, dal 2003 al 2007. Lo show ha trasportato gli spettatori nel mondo di Orange County, seguendo la storia di Ryan Atwood, ruolo affidato a Ben McKenzie, che diventa un membro della famiglia Cohen, adottato dai ricchi e filantropi Sandy e Kirsten Cohen. Nel corso della serie, Ryan e il fratellastro Seth intrecciano relazioni rispettivamente con la bella vicina di casa, Marissa Cooper, e con la cotta d'infanzia di Seth, Summer Roberts.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton e Benjamin McKenzie alcuni degli interpreti di 'The O.C.'

Oltre alla Bilson, The O.C ha fatto conoscere al mondo nomi come Mischa Barton, Adam Brody, Chris Carmack e Ben McKenzie. Tra le altre star degli anni '00, c'era anche un Chris Pratt post-Everwood (ma pre-Parks and Recreation). Qui potete vedere la campagna della Bilson per 21Seeds Infused Tequila.