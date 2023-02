The O.C. - Il creatore della serie rivela perchè Ryan e Summer non hanno mai fatto coppia

Josh Schwartz, creatore di The O.C. (una delle serie più viste e discusse di sempre) ha finalmente spiegato perchè Ryan e Summer non siano mai diventati una coppia.

Uscita per la prima volta nel 2003 The O.C. è diventata nel corso degli anni una delle serie più discusse di sempre, lanciando la carriera di attori come Ben McKenzie, Misha Barton e Adam Brody, all'epoca giovanissimi.

Lo show ha fatto sognare milioni di fan per via delle relazioni tra i personaggi, ma in molti avrebbero voluto vedere su schermo la coppia formata da Ryan (Ben McKenzie) e Summer (Rachel Bilson). A spiegare perchè ciò non sia mai avvenuto ci ha pensato Josh Schwarts, ideatore di The O.C., ai microfoni del podcast Welcome to the OC, Bitches!



"Penso sia stata più una sorta di reazione a tutti quelli show che sono venuti prima di noi dove non si faceva altro che prendere i personaggi principali e metterli assieme. Noi non abbiamo voluto farlo, abbiamo preso nuove persone e cambiato le dinamiche. Sarebbe stato divertente vedere coppie come Luke/Summer, Seth/Marissa e così via".

Una decisione consapevole, dunque, quella di non emulare altri teen drama che hanno provato molte formazioni romantiche all'interno del gruppo principale. Monito che gli è servito anche per Gossip Girl, serie che ha ideato dopo The O.C.

Uno dei momenti più shock di The O.C. è stata la morte di Marissa (Mischa barton) avvenuta nella terza stagione. Sempre nel podcast Welcome to the O.C., Bitches! l'attrice ha rivisto quella scena assieme alle sue colleghe, emozionandosi e ricordando i tempi andati.