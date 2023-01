The O.C. - Mischa Barton e le altre star rivedono insieme la morte di Marissa. "È stata dura"

L'attrice Mischa Barton ha rivisto insieme alle sue colleghe la morte di Marissa nella serie The O.C., non riuscendo a non emozionarsi.

Mischa Barton è apparsa nel podcast Welcome to the OC, Bitches!, condotto dalle sue amiche e colleghe Rachel Bilson e Melinda Clarke, per rivedere insieme la morte di Marissa.

Le tre attrici hanno affrontato così l'importante momento della storia dei giovani protagonisti dello show cult, non riuscendo a tenere sotto controllo le proprie emozioni.

Il magazine People ha condiviso una breve anteprima della puntata del podcast dedicato al rewatch di The O.C., arrivato alla visione del momento in cui Marissa perde la vita.

Mischa Barton ha rivisto quel momento, ammettendo che non era qualcosa che avrebbe fatto molto volentieri. Rachel Bilson, prima di lei, aveva ammesso che non era riuscita a rivedere quella sequenza perché per lei è troppo dura da vedere e sottolineando: "Non potevo, Mischa, non potevo farlo. Ma lo farò se lo fai anche tu".

Le tre attrici hanno quindi rivisto la morte di Marissa per la prima volta insieme.

Marissa (Mischa Barton) nell'episodio Conto alla rovescia di The O.C.

Rachel ha iniziato a piangere dichiarando: "Povera Marissa. Deve realmente affrontare quella sofferenza". Barton ha aggiunto: "Oh no, sto diventando realmente triste anche io! Non puoi piangere, Rachel!".

Sullo schermo, dopo che Ryan Atwood (Ben McKenzie) prova a soccorrerla, vengono mostrati i flashback della storia d'amore dei due protagonisti e Bilson ha sottolineato che non riusciva a trattenere le lacrime.

L'interprete di Marissa è stata per la prima volta ospite del podcast dedicato alla serie e, per ora, non è stato svelato se le attrici affronteranno le rivelazioni di Mischa che ha sostenuto, nel maggio del 2021, che sul set non ha vissuto una delle esperienze migliori della sua vita perché non si era sentita protetta mentre affrontava il peso della fama. L'attrice aveva spiegato: "Stavo lavorando così duramente, più a lungo di tutti e non era un personaggio facile da interpretare perché era così diversa da me, ed è per quel motivo che penso piacesse alle persone o pensassero che Marissa fosse divertente e si fossero legati a lei".