The OA e Suburra: l'origine dei 5 movimenti nel divertente video Netflix!

The OA e Suburra si incontrano in un divertente video condiviso da Netflix in cui si spiega la "vera" origine dei cinque movimenti.

Il filmato offre infatti una divertente ricostruzione dell'origine dei 5 movimenti che i protagonisti compiono per compiere gesta incredibili e riuscire persino a riportare in vita un loro amico, arrivando quindi a spiegare che The OA sia in realtà The Original Anacleti!

Ecco il video:

La serie segue le vicende di OA (nome con cui si fa chiamare la protagonista Prairie Johnson, interpretata da Brit Marling) e il suo ingresso in una nuova dimensione, dove la aspetta una vita completamente diversa, stavolta da ereditiera russa ma ugualmente prigioniera di Hap. Nei nuovi episodi della serie Netflix - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The OA 2 - debutta Karim Washington, detective privato incaricato di ritrovare Michelle Vu, una ragazza scomparsa. Il suo percorso si incrocia con quello di OA, insieme indagano sul mistero della sparizione di Michelle e sulla scoperta di una casa a Nob Hill legata alla scomparsa di diversi ragazzi. Nel frattempo, nella prima dimensione, i personaggi BBA, Angie e i ragazzi continuano a ricercare se stessi in un viaggio alla scoperta della verità che si nasconde dietro OA e le incredibili realtà da lei raccontate. Anche la seconda parte di The OA nasce dalla visionaria Brit Marling, che ricopre anche il ruolo della protagonista, e da Zal Batmanglij, con cui ha creato e scritto gli otto nuovi episodi di questa odissea.