The Northman: il trailer italiano del film di Robert Eggers

The Northman, il nuovo film diretto da Robert Eggers, arriverà il 28 aprile nelle sale italiane grazie a Universal e il trailer ufficiale regala qualche sequenza in anteprima del progetto che può contare su un cast davvero stellare.

Nel video si assiste al ritorno del re nel proprio regno e al drammatico attacco che porta alla sua morte. Ad assistere all'omicidio è il giovane figlio che riesce a fuggire e promette di vendicarsi di quanto accaduto, situazione che lo porta a vivere delle avventure per la sopravvivenza e per ottenere ciò che desidera.

The Northman di Robert Eggers viene descrittto come un film drammatico in cui si mostrerà un racconto all'insegna della vendetta. Sullo schermo si scoprirà fino a che punto un principe vichingo cercherà giustizia per il padre assassinato.

Eggers è anche co-autore della sceneggiatura in collaborazione con il poeta e romanziere islandese Sjón. I produttori del film sono Lars Knudsen, Mark Huffam e New Regency, con la coproduzione di Focus Features e New Regency.

Nel cast ci sono star del calibro di Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy e Björk (al suo ritorno nei cinema dopo Dancer in the Dark), Alexander Skarsgard, Ethan Hawke e Willem Dafoe.