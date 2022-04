The Northman: il nuovo film di Robert Eggers con Alexander Skarsgard arriva al cinema

The Northman è il nuovo film di Robert Eggers, regista degli acclamati The VVitch e The Lighthouse; il progetto esce al cinema il 21 aprile 2022.

Pochi progetti sono attesi quanto The Northman, film in uscita il 21 aprile , che segnerà il ritorno di Robert Eggers alla regia dopo The VVitch e The Lighthouse. Il regista è il nuovo enfant prodige dell'elevated horror insieme ad Ari Aster e a Jordan Peele, insieme ai quali ha dato vita a una sorta di terribile trinità laica.

Distribuito da Universal Pictures, The Northman il nuovo film di Robert Eggers si avvale di un cast incredibile che comprende i nomi di Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie e Bjork. Il film è ambientato all'inizio del X secolo e racconta la storia della vendetta cercata dal giovane Amleth. Il ragazzo è il figlio del re Horwendil (Ethan Hawke), ma alla morte del padre non ha mai preso il suo posto. Da giovane, Amleth ha assistito all'assassinio di suo padre per mano di suo zio, Fjolnir. Dopo essere riuscito a fuggire per mare, Amleth farà ritorno da adulto nella sua terra natia per vendicare Horwendil e salvare anche sua madre, la regina Gudrún.

Nel viaggio per raggiungere le fredde coste che non tocca da anni, Amleth incontra Olga, una giovane a cui il ragazzo rivela il vero motivo per cui è lì: la vendetta e la riconquista del regno. È così che troverà in lei una valida compagna in questa lotta, in cui l'obiettivo è solo uno: uccidere Fjölnir.

Ambientato tra varie contee dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord , The Northman è scritto da Robert Eggers assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson, e racconta una cupissima saga vichinga basata su violenza, sangue e vendetta. A proposito della sua nuova collaborazione con Eggers, la giovane Taylor-Joy ha dichiarato: "Fare arte di nuovo insieme è fantastico. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto, e presenteremo al mondo qualcosa che non è davvero mai stato visto prima".

The Northman: Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy in una scena

In una sequenza di battaglia di The Northman, il personaggio di Alexander Skarsgård strappa la gola di un nemico a morsi, un'esperienza che l'attore ha definito "primordiale". La ripresa estesa della scena in questione ha richiesto circa 30 ciak. L'attore ha raccontato: "Quel climax, in cui strappo la gola a un nemico e ululo alla luna, è stato primordiale. Mi sono liberato di tutto. Ero esausto e penso che lo si veda nell'inquadratura. Ero un relitto. Davvero un relitto".

Negli Stati Uniti, The Northman è stato vietato ai minori a causa della violenza estrema, di contenuti sessuali e nudità. Dopo The VVitch e The Lightouse, non dubitiamo del fatto che Robert Eggers abbia spinto al massimo l'aspetto cupo e visionario del film.

In uscita il 21 aprile 2022, The Northman sarà presentato in anteprima nazionale gratuita l'1 aprile alle ore 19:00 al Cinema Troisi di Roma alla presenza di Robert Eggers e Alexander Skarsgard. L'evento è stato organizzato da Universal Pictures e Focus Features.