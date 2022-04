The Northman, Alexander Skarsgard sull'incontro con la "Montagna" de Il Trono di Spade: "Ero intimidito"

Alexander Skarsgard ha incontrato la Montagna de Il Trono di Spade sul set di The Northman e ha dichiarato di essersi sentito intimidito. Per chi non lo sapesse, la "Montagna" è Hafþór Júlíus Björnsson, attore che interpreta Gregor Clegane nella serie HBO, 206 cm per 200 kg circa.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Alexander Skarsgård ha parlato della sua esperienza sul set di The Northman e dell'incontro con la "Montagna" de Il trono di spade. Il protagonista del nuovo film di Robert Eggers ha raccontato: "Un giorno è venuto sul set giusto per salutare tutti. Sì, ero intimidito. Ha una mano gigantesca che ha reso la mia piccola. Io gli ho detto: 'Ehm, signore, piacere di conoscerla!'".

Anche Robert Eggers ha confermato il fatto che, tutto sommato, Hafþór Júlíus Björnsson è un uomo di poche parole. Secondo il regista: "Facevamo una ripresa e lui mi chiedeva se io fossi soddisfatto o meno".

Skarsgard ha detto che Björnsson è un gigante gentile, ma ha anche ricordato le sfide nel realizzare scene così fisiche con uno dei pesi massimi più famosi del mondo. "Ha cercato di andarci piano con me, ma doveva comunque darmi dei colpetti leggeri e io sono volato via", ha raccontato l'attore con una risata. "Ero sicuramente abbastanza indolenzito dopo quella settimana di riprese. Meglio non combattere contro l'uomo più forte del pianeta".

La totalità di The Northman, che mantiene un ritmo veloce e un'energia selvaggia, è stata una sfida sia fisica che mentale per tutte le persone coinvolte, secondo Skarsgard, che ha indicato tra le sue scene preferite una che si svolge all'inizio del film - quando una banda di berserker saccheggia il suo villaggio. Letteralmente, Amleth ruggisce mentre è sporco di sangue e dozzine di animali e comparse si scatenano sullo sfondo in un campo lungo.

Skarsgard ha chiosato: "È un'impresa quasi al limite della follia, ma mi piace molto. La follia è consistita nel girare questa scena d'azione in un modo che potrebbe potenzialmente essere più coinvolgente di tutti gli altri film d'azione".

The Northman è stato distribuito in Italia il 21 aprile da Universal Pictures.