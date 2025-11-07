The Night Manager 2: Tom Hiddleston è di nuovo Jonathan Pine nel trailer

BBC e Amazon hanno condiviso online le prime immagini della seconda stagione dello show ispirato ai personaggi di John le Carré.

BBC e Amazon hanno condiviso online il primo teaser trailer della stagione 2 della serie The Night Manager, con star Tom Hiddleston nel ruolo di Jonathan Pine.

I nuovi episodi del progetto britannico arriveranno sugli schermi ben otto anni dopo il primo capitolo della storia, svelando così quanto accaduto all'ex agente dei servizi segreti.

Cosa racconterà The Night Manager

Nella seconda stagione di The Night Manager si scoprirà che Jonathan Pine (Tom Hiddleston) si fa ora chiamare Alex Goodwin e conduce un'esistenza tranquilla. Una notte, tuttavia, si imbatte in un mercenario che lavorava per Roper ed è costretto a rientrare in azione e a scontrarsi con un nuovo nemico, l'uomo d'affari colombiano Teddy Dos Santos (Diego Calva).

Pine incontrerà inoltre Roxana Bolaños (Camila Morrone), che lo aiuta a infiltrarsi tra le fila del gruppo guidato da Teddy. Arrivato in Colombia il protagonista sarà coinvolto sempre più a fondo in un progetto mortale che coinvolge armi e l'addestramento di un esercito di guerriglieri.

Pine dovrà compiere una corsa contro il tempo per scoprire la cospirazione che è stata ideata per destabilizzare una nazione e, con un tradimento a ogni svolta, dovrà decidere di chi ottenere la fiducia e fino a che punto è pronto a spingersi prima che sia troppo tardi.

Gli interpreti della serie

Nel cast delle puntate inedite ci sono inoltre Olivia Colman nel ruolo di Angela Burr, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone, Noah Jupe, Indira Varma, Paul Chahidi e Hayley Squires.

La serie The Night Manager, di cui erano state condivise le prime immagini, si ispira ai personaggi creati da John le Carré ed è stata creata e prodotta da David Farr. Alla regia c'è Georgi Banks-Davies, mentre la produzione è curata da The Ink Factory in collaborazione con Character 7, Demarest Films, 127 Wall e Nostromo Pictures.

In base al primo trailer, gli spettatori possono quindi attendersi molta azione, intrighi internazionali e il consueto fascino britannico che da sempre contraddistingue gli adattamenti delle opere di John le Carré.