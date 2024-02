The Night Agent: svelate le location della seconda stagione della serie

Dopo il successo del debutto di The Night Agent su Netflix nel 2023, lo streamer ha immediatamente rinnovato la serie per una seconda stagione.

Secondo le nuove rivelazioni provenienti dalla piattaforma streaming, ora gli spettatori possono aspettarsi di vedere Peter Sutherland (Gabriel Basso) a New York e dintorni, luoghi in cui The Night Agent sarà ambientato, mentre le riprese si svolgeranno in Thailandia e a Washington. Oltre all'annuncio delle location, Netflix ha anche condiviso la prima immagine della prossima seconda stagione del thriller di successo, che potete vedere qui sotto:

The Night Agent is back in production for season 2! pic.twitter.com/3RrAyOfISE — Netflix (@netflix) February 5, 2024

Basato sul romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent segue un giovane agente dell'FBI di basso livello, interpretato da Gabriel Basso, che lavora nel seminterrato della Casa Bianca accanto a un telefono che non suona mai, fino a quando a causa di uno squillo si ritrova coinvolto in una cospirazione pericolosa che lo porta fino allo Studio Ovale. Qui potete scoprire le new entry del cast della seconda stagione di The Night Agent.