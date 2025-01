The Night Agent 2, Gabriel Basso: "La terza stagione? Sarà ancora più action!"

Dopo aver interpretato l'attuale vicepresidente americano, J.D. Vance, in Elegia Americana, Gabriel Basso resta su Netflix diventando quello che potremmo definire un "agente di notte". Lo troviamo infatti in The Night Agent, action spy thriller in cui interpreta Peter Sutherland, agente dell'FBI che, dopo aver sventato un attacco terroristico, è ora in forze alla Casa Bianca.

Una scena dei nuovi episodi

In occasione dell'arrivo della seconda stagione, già al primo posto in Top10, abbiamo incontrato Basso su Zoom per parlare con lui dell'evoluzione del suo personaggio e delle nuove sfide che dovrà affrontare anche nella terza stagione, già ordinata e attualmente in produzione.

The Night Agent 2: intervista a Gabriel Basso

Iniziamo la nostra chiacchierata ricordando come fin dalla prima stagione il personaggio interpretato da Basso fosse immediatamente stato gettato dritto nell'azione, al centro di una cospirazione governativa contro il Presidente. Ora, però, è a tutti gli effetti un night agent nei nuovi episodi.

Una preparazione fisica e mentale ben più intensa, spiega: "Penso ci siano molte più armi coinvolte e molti più combattimenti. Peter ha attraversato il sistema nei 10-12 mesi di allenamento per il suo primo incarico ufficiale. Quindi non è così, almeno nella mia mente, che funziona il suo lavoro. C'è l'allenamento potenziato specifico e quello di base che fanno tutti gli altri. Quindi è stato molto più intenso. Ovviamente la serie è cresciuta quindi sono state messe più risorse a mia disposizione. Quello è stato bello".

Non c'è Peter senza Rose

Il dinamico duo della serie Netflix

Sutherland ritrova Rose Larkin (Luciane Buchanan) nelle nuove puntate: i due si rincontrano poiché al centro di una nuovo piano da sventare che colpisce entrambi, perché legati indissolubilmente l'uno all'altra dopo ciò che hanno passato. Lei è l'unica di cui lui si fida, insieme alla Presidente e ad Alice (Brittany Murphy), la sua mentore alla night action.

I protagonisti in azione

"Ci sono personaggi maschili di cui finisce per fidarsi come quello di Marwan, Sami. Ma penso si senta protettivo nei suoi confronti di Rose come della Travers. C'è questo desiderio molto mascolino in lui di proteggere le persone a cui tiene. Penso sia più facile quando la persona che vuoi proteggere è dentro la tua testa. Non si sente necessariamente in quel modo per Sami dove è più un 'Mi fido che tu porterai a termine il tuo compito'. C'è meno preoccupazione in quel frangente. Ma con Rose e la Presidente, e le persone che li inseguono, penso che si senta obbligato a proteggerle".

Una chimica quella tra i due creata sul set: "Stavamo molto tempo insieme. Siamo entrambi persone normali e questo ha facilitato le cose. Siamo entrambi capaci di contestualizzare le situazioni. Questo lavoro per noi è divertimento e far credere qualcosa alle persone. Lei ha una famiglia e degli amici che la tengono coi piedi per terra. Lo stesso vale per me. Quindi è stato molto facile andare d'accordo con qualcuno che condivide questo ed è rilassato".

Lo stunt più assurdo nella serie Netflix

The Night Agent: una foto della stagione 2

Essendo una serie action abbiamo chiesto a Gabriel Basso quale fosse la scena d'azione più folle fatta finora. "Il combattimento nel seminterrato della Missione Iraniana nella stagione 2. Quello è stato davvero folle perché era una ripresa molto lunga con alcune pause nel mezzo dovute a delle cose non andate come previsto. Ma la scena d'azione più folle sarà nella terza stagione! Abbiamo iniziato a girarla ad Istanbul e c'è una sequenza davvero assurda di cui sono molto elettrizzato. Ci sarà più azione ma anche più realismo. Non c'è green screen, non stiamo facendo nulla per farla sembrare più spettacolare. È molto più intricata ma in senso buono".

Ci ha sicuramente messo curiosità per le nuove puntate che vedremo prossimamente.

Come un supereroe

In un divertente siparietto, Gabriel ci chiede come si dice night agent in italiano, ripetendolo con un buon italiano e osservando quanto in un'altra lingua ricordi personaggi come il Fantsma dell'Opera, come se indossasse un mantello. Proprio come un supereroe, anche quando vuole proteggere Rose e gli altri ad ogni costo. Quindi gli abbiamo chiesto quale personaggio dei fumetti si sentirebbe di affiancare al protagonista di The Night Agent.

Gabriel Basso in una sequenza

Basso non ha dubbi a riguardo: Peter Parker alias Spider-Man (sarà l'omonimia). "Ero solito leggere molti fumetti da bambino, soprattutto quelli dell'Uomo Ragno, e penso che quest'equilibrio tra la responsabilità dei poteri e voler essere normale si possa applicare anche al mio Peter. Sutherland viene privato delle normalità per ciò che è successo al padre (traditore della patria, ndr). Come sia stato messo in quella posizione. Sono cose che gli sono accadute nella vita e lui ha dovuto essere all'altezza della situazione. Ma gli impediscono anche di essere normale. Da lì il desiderio di avere una relazione, una vita tranquilla, un lavoro normale e tenere la testa bassa. L'universo gli continua a dire di no. Quindi si sente obbligato ad aiutare le persone. Lo stesso vale per Peter Parker".

Lo potremmo quindi definire il nostro amichevole night agent di quartiere e Basso scherzoso dice: "Il nostro amichevole 'agente di notte' del quartiere!"