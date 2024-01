The Night Agent: ecco le new entry nel cast della Stagione 2

Dopo aver sorpreso tutti con l'incredibile successo della prima stagione, The Night Agent si prepara al ritorno su Netflix con la Stagione 2, che ha appena confermato le new entry del cast principale.

Gabriel Basso e Luciane Buchanan torneranno nei nuovi episodi, insieme alla new entry della serie Amanda Warren. Nelle ultime ore, invece, sono stati confermati tutti i nuovi membri del cast della seconda stagione.

Secondo quanto riportato da Deadline, cinque attori hanno firmato per la seconda stagione di The Night Agent, le cui riprese cominceranno presto. Berto Colon, Louis Herthm e Arienne Mandi avranno un ruolo da series regular; Brittany Snow e Teddy Sears si uniranno alla serie in qualità di non protagonisti.

A differenza della prima stagione, non c'è un romanzo che fornisca il materiale di partenza per il proseguimento della storia. Il libro di Matthew Quirk su cui era basata la prima stagione è stato interamente trasposto, quindi lo showrunner/creatore Shawn Ryan avrà molta libertà in termini creativi.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per i nuovi episodi, ma potrebbero arrivare alla fine del 2024 o nel 2025.