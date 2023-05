Juror #2: Gabriel Basso, star di The Night Agent, nel cast del film di Clint Eastwood

L'attore Gabriel Basso, che ha conquistato la fama internazionale grazie a The Night Agent, sembra stia per unirsi al cast di Juror #2, il nuovo film di Clint Eastwood.

Il sito Deadline sostiene infatti che l'attore sia impegnato nelle trattative necessarie a trovare un accordo con i produttori.

La trama del film

Il film Juror #2 sarà diretto e prodotto da Clint Eastwood. La sceneggiatura è invece firmata da Jonathan Abrams.

Al centro della trama c'è l'uomo di famiglia Justin Kemp che, mentre è impegnato come giurato in un caso di omicidio, si trova alle prese con un serio dilemma morale che potrebbe cambiare totalmente l'opinione dei giurati e potenzialmente condannare la persona sbagliata.

Gabriel Basso, nel caso in cui le trattative abbiano un esito positivo, dovrebbe avere la parte del giovane imputato al centro del processo.

L'attore ha recitato in film come The Strangers e Trigger Warning. Basso è diventato popolare in tutto il mondo grazie alla serie Netflix intitolata The Night Agent, diventata una delle più viste di sempre, arrivata al primo posto nella classifica dei titoli più visti in 76 nazioni per tre nazioni e in grado di superare quota 600 milioni di ore viste.