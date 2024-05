The Nice Guys, il produttore rivela l'unica cosa che permetterebbe l'arrivo di un sequel

Pur avendo riscosso un buon successo di critica, The Nice Guys del 2016 non è andato benissimo al box-office, ma la sua disponibilità sulle piattaforme di streaming gli ha permesso di trovare un nutrito seguito tra il pubblico.

La natura del suo concept, con Ryan Gosling e Russell Crowe nei panni di due detective privati diversissimi tra loro, poteva facilmente tramutarsi in un franchise, ma la delusione al box-office ha impedito il via libera a un eventuale sequel.

D

The Nice Guys: Russell Crowe e Ryan Gosling in una scena del film

opo i recenti commenti di Ryan Gosling, il produttore del film, Ken Kao, ha di recente affrontato il tema di quei sequel che non vengono realizzati perché il primo film non è andato bene al botteghino, pur avendo ottenuto un ampio consenso da parte della critica. Per Kao, bisognerebbe trovare un modo in cui produrre il film in sicurezza e comunque generare un ricavo, anche se non esorbitante.

"È buffo, perché ho parlato di The Nice Guys con Joel Silver proprio la settimana scorsa. Si è parlato di cosa ci vorrebbe per far sì che un sequel possa essere realizzato. E penso che dobbiamo semplicemente farlo con un budget contenuto. Credo che questa continui a essere la sfida dei produttori e dei registi oggi".

E ha continuato: "Penso che i tempi ci obblighino a fare film in modo sostenibile e responsabile. Non possiamo continuare ad avere film che non funzionano al box-office, e sembra che i distributori non abbiano più intenzione di staccare assegni in bianco. Dobbiamo quindi trovare un modo in questa industria per fare film che ricompensino le persone che li realizzano. E che siano anche realizzati in modo contenuto, in modo che chi distribuisce i film possa continuare a sentirsi incentivato a farlo. E credo che questo sia l'obiettivo, la sfida per noi produttori".

The Nice Guys, Ryan Gosling spiega perché il sequel non è stato realizzato: "Angry Birds ci ha distrutti"

Nonostante The Nice Guys abbia ottenuto il 91% di recensioni positive su Rotten Tomatoes con più di 300 recensioni, ha incassato solo 62,8 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche se questa cifra ha superato il budget di produzione di 50 milioni di dollari, si tratta comunque di un flop che non ha ripagato gli investitori.