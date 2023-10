The Nice Guys 2 si farà? Un post di Russell Crowe fa sognare i fan

Nelle scorse ore, Russell Crowe ha pubblicato un post sui social media che ha riacceso le speranze dei fan per un eventuale sequel del cult del 2016 The Nice Guys.

Crowe ha postato una foto di se stesso con il suo co-protagonista Ryan Gosling alla prima del film nel 2016 e ha aggiunto alla foto la seguente didascalia: "The kids a genius". Tanto è bastato perché i fan di The Nice Guys iniziassero bombardare l'attore di domande e di post entusiasti, chiedendo a gran voce un sequel della pellicola di Shane Black.

Di cosa parla The Nice Guys

The Nice Guys vedeva Crowe e Gosling nei panni di Jack Healey (Crowe) e Holland March (Gosling), due investigatori privati (con stili nettamente diversi) che operano a Los Angeles alla fine degli anni Settanta. Lo sceneggiatore e regista Shane Black (Iron Man 3, The Predator) ha creato una commedia noir ricca di umorismo e personaggi eccentrici, in cui sia Crowe che Gosling hanno sfoggiato un lato comico che ha colpito sia i fan occasionali che i cinefili.

Nonostante il successo di critica, però, il film non ha incassato benissimo al box-office, con un introito di 62 milioni di dollari circa a fronte di una spesa di oltre 50 milioni.