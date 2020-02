The New Pope: la trama dell'ultima puntata, stasera su Sky Atlantic

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15 con tutti i colpi di scena della nona e ultima puntata: la trama.

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la nona e ultima puntata, che, come sembrano suggerire le anticipazioni, sarà ricchissima di colpi di scena.

La trama della nona puntata mette subito in chiaro qualcosa che ogni spettatore aveva già capito: il Vaticano è troppo piccolo per due Papi. Un attacco terroristico a Ventotene porterà Pio XIII (interpretato da Jude Law) e Giovanni Paolo III, il Papa dandy interpretato da John Malkovich a confrontarsi, e a prendere decisioni da cui può dipendere il destino della Chiesa e non solo. Ma le sorprese che la serie prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, ha in serbo non finiscono qui.

Dopo che un gruppo di terroristi prende in ostaggio un prete e sei studenti a Ventotene, Pio XIII incontra finalmente Giovanni Paolo III e i due discutono della crisi della Chiesa. Intanto Lenny si rivela ai Cardinali, chiedendo loro di mantenere il segreto sul suo stato di salute, e dichiara il suo completo appoggio a Voiello e a Giovanni Paolo III. Nel frattempo, Brannox, segue i consigli di Lenny e minaccia i rapitori, utilizzando le parole di Belardo.

The New Pope 1x09, la recensione del finale di stagione: i due Papi, il fanatismo e il potere

Il Vaticano si trova sull'orlo di quella che sembra essere una Guerra Santa. Ma nulla è come appare: e se i terroristi non fossero islamici? E se la Chiesa fosse minacciata da altri fondamentalismi? Nel frattempo, Giovanni Paolo III prende una decisione cruciale: si farà da parte e lascerà il palcoscenico di San Pietro a Pio XIII. Nel suo primo discorso ai fedeli, Belardo abbraccia la via della moderazione di Sir John. È quella la via da seguire: la via media.

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, per una serie che ha visto nel cast anche due guest star d'eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.