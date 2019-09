The New Pope su Famiglia Cristiana: "Jude Law? Non fermatevi al suo slip bianco"

Dopo la visione a Venezia 2019, Famiglia Cristiana ha espresso pareri positivi su The New Pope, avvertendo che c'è di più oltre allo slip bianco di Jude Law.

The New Pope di Paolo Sorrentino piace a Famiglia Cristiana, che non si scompone di fronte allo slip bianco di Jude Law, ma plaude alla nuova produzione Wildside firmata Sky, HBO e Canal+.

Insomma, chi, visto il primo teaser, si aspettava di trovare il settimanale cattolico scandalizzato dovrà ricredersi perchè, come dicono anche loro, oltre a Jude Law in mutande c'è davvero molto di più. "Non fermatevi al costumino bianco, oltre il papa-Jude Law che cammina sulla sabbia tra ragazze estasiate c'é molto di più", scrive Famiglia Cristiana dopo la visione degli episodi 2 e 7 di The New Pope presentati a Venezia 2019 (qui il nostro approfondimento sulle due puntante della nuova serie di Sorrentino).

Oltre ai suoi 8 minuti di applausi in sala, insomma, Paolo Sorrentino incassa i complimenti del giornale che, nella recensione dei due episodi spiega come:"Eccessi e provocazioni sono limitati al trailer-sigla, le puntate viste in sala mostrano un Sorrentino dal tocco più leggero, che rinuncia ad alcuni dei suoi noti virtuosismi, per raccontare le sorti parallele di due personaggi alle prese con la fragilità umana. In discussione non c'è mai Dio, ma le faccende terrene".

E, come si diceva, proprio perchè oltre allo slip di Jude Law c'è molto altro, il preferito di Famiglia Cristiana, in questa nuova serie che è prosecuzione ideale di The Young Pope, sembra già essere John Malkovich, che veste gli abiti del cardinale Brannox. Su di lui si legge: "Non sa se accettare l' incarico, non sa se è l' uomo giusto. Vorrebbe una Chiesa più attenta ai poveri, sempre dalla parte dei bisognosi. Belardo, con il volto di Jude Law, ha sconfitto l'arroganza per aiutare i disperati. Sa di non essere un santo, anche se molti lo idolatrano per aver fatto dei presunti miracoli. C'è una grande attenzione per i sentimenti, gli affetti, i tormenti che possono affliggere i fedeli. [...] Le ombre accarezzano sia Brannox che Belardo, e si insinuano nei loro sogni, che diventano incubi. L'unico rifugio è la preghiera e le confessioni con gli amici fidati".

The New Pope, scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista de La grande bellezza ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino. Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, comprende anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile De France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, guest star Sharon Stone e Marilyn Manson. The New Pope dovrebbe debuttare durante l'autunno e in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic.