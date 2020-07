The New Mutants: il video dei primi minuti del film è pieno d'azione

The New Mutants dovrebbe arrivare nei cinema americani il 28 agosto e online sono stati diffusi i primi minuti dell'atteso film.

Il video introduce l'idea che dentro ogni persona ci sia anche un lato oscuro, prima di mostrare una concitata sequenza d'azione in cui ci sono edifici e veicoli in fiamme, esplosioni e caos. Un padre e una figlia sono in fuga e l'uomo abbandona la ragazzina, perdendo poi la vita. La giovane cerca quindi di mettersi in salvo e si risveglia poi incantenata in un letto.

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

