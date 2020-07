The New Mutants: Josh Boone ha spiegato perché non poteva essere distribuito in streaming

Il regista di The New Mutants, Josh Boone, ha spiegato perché il film non poteva essere distribuito direttamente in streaming.

The New Mutants dovrebbe finalmente arrivare nei cinema americani ad agosto e il regista Josh Boone ha ora svelato i motivi per cui il film non poteva essere distribuito in streaming.

Il filmmaker ha parlato dell'ipotesi, emersa nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, ha commentato le ipotesi ricorrenti che sostenevano il progetto tratto dai fumetti potesse debuttare su Disney+.

Josh Boone ha spiegato: "Nella maggior parte dei casi quando realizzi un film firmi dei contratti che garantiscono un'uscita nelle sale cinematografiche, quindi deve essere distribuito prima di arrivare in formato digitale".

Il regista di The New Mutants ha ribadito: "Vogliamo semplicemente che le persone lo vedano nelle sale. Ma ovviamente deve essere nel momento giusto quando sarà sicuro ritornare".

HBO, inoltre, ha ancora dei legami contrattuali legati ai diritti dei film prodotti dalla 20th Century Fox prima della fusione con Disney. Il lungometraggio dedicato ai giovani mutanti dovrebbe quindi arrivare su HBO Max se si decidesse di saltare la presenza nelle sale.

The New Mutants, inoltre, rientra nelle clausole dell'accordo tra i due colossi dell'intrattenimento che prevedeva la distribuzione di ogni progetto completato o in fase di post-produzione prima della fusione.

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

