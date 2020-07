The New Mutants: il cast annuncia la data di uscita del film, "incrociando le dita"

The New Mutants ha una data di uscita, come rivelato dal cast durante il Comic-Con@Home ironizzando sui posticipi subiti.

The New Mutants ha una nuova data di uscita: il 28 agosto, come rivelato dal cast durante un divertente panel organizzato in occasione del Comic-Con@Home.

Il video in cui si annuncia il potenziale debutto del film sugli schermi sottolinea infatti che bisogna incrociare le dita, mentre il regista Josh Boone ha scherzato dicendo che potrebbe mancare solo un asteroide per far slittare nuovamente la distribuzione e aggiungendo: "Ci sono dei fan che hanno rubato ogni scena dei trailer per provare ad assemblare il film, ed è fantastico".

Il panel dedicato a The New Mutants si è svolto alla presenza dello sceneggiatore e regista Josh Boone e delle star Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga.

Il panel ha inoltre permesso di lanciare un concorso che permetterà ad alcuni fortunati fan di vedere in anteprima il travagliato progetto tratto dai fumetti.

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

