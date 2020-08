The New Mutants: Fox voleva ricominciare da zero dopo la visione del primo montaggio

Delle fonti vicine alla produzione di The New Mutants hanno svelato che i responsabili di Fox volevano modificare radicalmente il film dopo il primo montaggio.

The New Mutants debutterà tra poche ore sugli schermi americani e un nuovo articolo rivela ora che i responsabili di Fox erano talmente poco convinti dopo la visione del primo montaggio da ipotizzare di ricominciare da zero il lavoro sul progetto dedicato alla storia dei giovani mutanti. Josh Boone, regista del lungometraggio, ha dichiarato più volte che non ha mai compiuto delle riprese aggiuntive e che la versione in arrivo sul grande schermo è la sua visione originale, tuttavia la situazione sembra potesse prendere una svolta ben diversa.

Un articolo di Vulture rivela infatti che il progetto era stato presentato come un mix di elementi horror ed altri più leggeri in stile John Hughes. Josh Boone e Knate Lee, autori della sceneggitura, non erano però interessati agli aspetti comici dell'universo degli X-Men e non volevano modificare la sceneggiatura nel modo richiesto dallo studio, dando così vita a molte riscritture del progetto e una roundtable prima dell'inizio delle riprese. Nel 2017 i vertici di Fox hanno quindi visto il primo montaggio di The New Mutants ed sarebbero rimasti colpiti negativamente al punto da parlare dell'idea di non utilizzare il materiale e ricominciare da zero con un reshoot totale del progetto.

Boone, nel corso delle varie interviste, ha sostenuto solo che inizialmente la storia era ambientata negli anni '80 e si è poi deciso di modificare l'aspetto temporale e altri piccoli detagli.

The New Mutants: Blu Hunt in una sequenza

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

