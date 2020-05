The New Mutants: Disney svela la nuova data di uscita

Il film The New Mutants, con al centro la nuova generazione di X-Men, ha finalmente una nuova data di uscita nelle sale americane.

The New Mutants ha finalmente una nuova data di uscita: sabato 8 agosto il progetto, il cui percorso prima di arrivare nelle sale è stato ricco di ostacoli, dovrebbe finalmente essere distribuito nei cinema americani.

Disney ha infatti annunciato la scelta svelando inoltre che il film animato Ron's Gone Wrong, prodotto da 20th Century Fox, verrà posticipato al 23 aprile 2021 dopo un'uscita precedentemente prevista per il 25 febbraio 2021.

The New Mutants, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

