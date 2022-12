The New Boy: le riprese del nuovo film interpretato e prodotto da Cate Blanchett stanno per concludersi

The New Boy, il nuovo film drammatico diretto da Warwick Thornton, prodotto e interpretato da Cate Blanchett, sta concludendo la sua produzione.

Le riprese di The New Boy, il nuovo film drammatico firmato da Warwick Thornton con protagonista e produttrice Cate Blanchett, si concluderanno questa settimana. Il successo che il regista ha raggiunto in Australia saprà sostenere il progetto anche sul mercato mondiale?

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

La storia di The New Boy è ambientata nell'Australia degli anni '40. Al suo centro troviamo un orfano aborigeno di nove anni (interpretato da Aswan Reid, qui al suo esordio) che arriva, nel cuore della notte, in un remoto monastero gestito da una suora rinnegata (Cate Blanchett). Lì la sua presenza si scontrerà con i delicati equilibri di un mondo lontano da tutto, in una storia di lotta spirituale e sopravvivenza.

Cate Blanchett protagonista e produttrice di The New Boy

Nel cast di The New Boy troviamo anche: Deborah Mailman, Wayne Blair, Shane Brady, Tyrique Brady, Laiken Woolmington, Kailem Miller, Kyle Miller, Tyzailin Roderick e Tyler Spencer.

Cate Blanchett, con il suo film TAR, sarà protagonista della stagione dei premi cinematografici più prestigiosi, dopo aver ottenuto un'ottima accoglienza fin dalla presentazione in anteprima mondiale del lungometraggio avvenuta durante la Mostra del Cinema di Venezia.