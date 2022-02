Cate Blanchett protagonista e produttrice di The New Boy

L'attrice Cate Blanchett sarà la protagonista e produttrice del film The New Boy, diretto da Warwick Thornton.

Cate Blanchett ha un nuovo progetto di cui occuparsi in veste di protagonista e produttrice: The New Boy, un film ambientato negli anni '40 diretto da Warwick Thornton.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare in Australia a ottobre e concludersi entro la fine del 2022.

Warwick Thornton sarà sceneggiatore e regista di The New Boy e nel cast, oltre a Cate Blanchett, ci saranno anche Deborah Mailman e Wayne Blair.

Al centro della trama c'è un bambino aborigeno di 9 anni rimasto orfano che arriva in piena notte in un monastero isolato, gestito da una suora ribelle (Blanchett). La presenza del ragazzino disturberà quindi il delicato mondo in precario equilibrio all'insegna della lotta spirituale e il costo della sopravvivenza.

Blanchett, che produrrà per Dirty Films, ha dichiarato: "Che gioia finalmente collaborare con Warwick, un filmmaker il cui calore, intelligenza e umanità abbiamo ammirato così a lungo. Non vediamo l'ora di essere sul set con lui e Kath Shelper per realizzare questa storia".

Thornton, che ha diretto Sweet Country, ha aggiunto: "L'idea per la storia di questo ragazzino ha animato la mia immaginazione a lungo. Io e Kath siamo incredibilmente entusiasti nel lavorare con Cate e il gruppo di Dirty Films per portarlo sul grande schermo, luogo a cui appartiene".