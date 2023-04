The New Boy: Cate Blanchett suora rinnegata nella prima immagine del film

Diffusa la prima immagine ufficiale di The New Boy, con Cate Blanchett protagonista. Il film, diretto da Warwick Thornton, verrà presentato nella sezione Un Certain Regard del prossimo Festival di Cannes.

Per il regista australiano è la seconda volta in competizione, dopo la vittoria della Camera d'Or nel 2009 con Samson and Delilah.

Ambientato nell'Australia degli anni '40, The New Boy è la storia di un orfano aborigeno di nove anni (Reid) che arriva nel cuore della notte in un monastero remoto, gestito da una suora rinnegata (Blanchett), dove la sua presenza arriva a sconvolgere i sottili equilibri di quel mondo in questa storia di lotta spirituale e sopravvivenza.

The New Boy è stato girato nell'Australia Meridionale, con il finanziamento da parte del Dipartimento First Nations di Screen Australia, che si occupa della vita delle popolazioni aborigene e delle isole dello Stretto di Torres.

Cate Blanchett protagonista e produttrice di The New Boy

La Dirty Films di Cate Blanchett e la Scarlett Pictures hanno collaborato alla coproduzione, mentre Roadshow Films distribuirà il film in Australia e Nuova Zelanda, la CAA Media Finance e la UTA hanno gestito le vendite per il Nord America e The Veterans ha gestito le vendite per il resto del mondo.