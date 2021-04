The Nevers, clip esclusiva della nuova serie creata da Joss Whedon in onda su Sky

Vi presentiamo in esclusiva una clip di The Nevers, la serie creata da Joss Whedon che dal prossimo 19 aprile arriva nella versione doppiata in italiano su Sky e in streaming su NOW.

The Nevers, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva dal prossimo 19 aprile su Sky e in streaming su NOW nella versione doppiata in italiano. Inoltre, la serie creata da Joss Whedon andrà in onda il 12 aprile in contemporanea con la messa in onda USA e in versione sottotitolata in italiano.

Nella video clip che potete vedere sopra, in lingua originale e sottotitolata in italiano, le protagoniste Amalia True (Laura Donnelly) e Penance Adair (Ann Skelly) incontrano Myrtle, una delle donne metaumane. La ragazza parla un linguaggio incomprensibile che solo Mrs True sembra in grado di capire.

"Posso credere a tutto, purché sia sufficientemente incredibile" diceva Oscar Wilde, il poeta più importante dell'epoca vittoriana. Ed è proprio il connubio tra il fascino del paranormale e la Londra di fine '800 che delinea l'atmosfera di The Nevers, la nuova serie HBO che dal 19 aprile è disponibile in lingua italiana, è un period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne di epoca vittoriana dotate di abilità straordinarie e sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. La serie creata da Joss Whedon nella versione originale sottotitolata va in onda in contemporanea con la messa in onda americana.

Nell'agosto del 1896, un evento soprannaturale sconvolge Londra e la sua popolazione. Alcune persone - per lo più donne - dopo l'avvenimento acquisiscono abilità paranormali, sorprendenti ma allo stesso tempo inquietanti. Nonostante i nuovi poteri, però, nessuno può ritenersi al sicuro. Tra pericoli sempre più insidiosi e brutali forze decise ad annientare i cosiddetti "Touched", come vengono chiamati coloro che hanno all'improvviso manifestato dei superpoteri, il compito di proteggere queste persone "speciali" spetta a due impavide donne: alla vedova Amalia True interpretata da Laura Donnelly (Outlander), l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana, e alla brillante giovane inventrice Penance Adair, coprotagonista incarnata daAnn Skelly.

Le affiancano Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart, Vittoria e Abdul) nei panni di Lavinia Bidlow, leader delle "Touched", James Norton (McMafia, Piccole Donne) e Tom Riley (Da Vinci's Demons) nei ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus 'Augie' Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

Completano il cast Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin. Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett alla produzione esecutiva.